Paura per un 19enne: si sente male in un ristorante a Eupilio.

Attimi di puro terrore nella tarda serata di ieri, domenica 11 ottobre 2020. Era passata da poco la mezzanotte quando è stato richiesto un intervento urgente in località Bagnoli. Un ragazzo di 19 anni, che si trovava in un ristorante, si è infatti sentito male.

I soccorsi sono arrivati d’urgenza in codice rosso, è stato perfino richiesto l’intervento dell’elisoccorso che fortunatamente non si è poi reso necessario. Ad ogni modo da quanto è stato possibile apprendere si sarebbe trattata di una fortissima reazione allergica. Dopo un primo trattamento in loco, il giovane è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Erba.