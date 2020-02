Paura per un 90enne: cade a terra ad Arosio

Attimi di paura per un 90enne finito a terra in centro ad Arosio.

Cade a terra ad Arosio

L’allarme è stato lanciato da viale Grandi Invalidi qualche minuto prima delle 11. Un anziano di 91 anni infatti era riverso a terra poco lontano da un’automobile che però era ferma. Sul posto si è precipitata la Sos di Lurago che ha trasportato l’uomo in ospedale in codice verde per accertamenti. Non è chiaro se si sia sentito male o se sia caduto a terra per altre ragioni.

