Paura per un bimbo di 3 anni: arriva l’elisoccorso ad Appiano Gentile.

Attimi di paura questa mattina, 18 settembre 2020, ad Appiano Gentile. Un bimbo di 3 anni infatti è rimasto incastrato tra il cancello e la recinzione della sua casa. Sul posto sono intervenuti la Sos di Appiano gentile con un’ambulanza, i Vigili del fuoco, i Carabinieri e la Cri di Tradate, oltre all’elisoccorso atterrato nel parco di Villa Rosnati intorno alle 11. Fortunatamente la situazione era meno grave del previsto. Liberato il bimbo, è stato portato in ambulanza in ospedale a Tradate per accertamenti.