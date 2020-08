Paura per un bimbo di 5 anni al rifugio Terz’Alpe: arriva l’elisoccorso.

Paura per un bimbo di 5 anni al rifugio Terz’Alpe

Chiamata al 118 poco prima delle 13 di oggi, sabato 15 agosto 2020, dal rifugio Terz’Alpe nel territorio del Comune di Canzo. Un bimbo di 5 anni è caduto in una zona impervia e ha picchiato la testa. Sul posto è arrivato il Soccorso Alpino e l’elisoccorso del 118; recuperato, il piccolo è stato trasportato per accertamenti all’ospedale di Erba ma non sarebbe in gravi condizioni.