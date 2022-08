Paura per un uomo a Lurate: punto da un insetto, va in shock anafilattico.

Attimi di paura per un uomo nella mattinata di oggi, sabato 27 luglio 2022, intorno alle 11. Da quanto è stato possibile ricostruire infatti si trovava sopra alcune impalcature che circondano un'immobile di cui è proprietario, è stato punto da un insetto ed è andato in shock anafilattico.

Prontamente sono stati chiamati i soccorsi: in via Olgiate a Lurate Caccivio sono arrivate due squadre di Vigili del fuoco provenienti dalle sedi di Appiano Gentile e Como è stato rinvenuto dai soccorritori sulla impalcatura ed è stato necessario ricorrere all'intervento dell'autoscala per il recupero con barella e successivo trasporto a terra per affidarlo alle cure dei sanitari del 118.