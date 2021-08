Paura per una donna: precipita in un valletto in via per Brunate.

Intervento urgente per i Vigili del Fuoco di Como questa mattina, mercoledì 4 agosto 2021, in via per Brunate a Como. Intorno alle 11.40 infatti è stato lanciato un allarme perché una donna, per cause ancora in fase di accertamento, è caduta in un valletto. La squadra dei pompieri l'ha prontamente recuperata e messa in sicurezza, per poi affidarla alle cure degli operatori del 118 che l'hanno trasportata in ospedale.