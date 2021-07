Paziente in attesa accoltella il chirurgo: arrestato per tentato omicidio

Tentato omicidio al Policlinico di Milano, paziente in attesa accoltella il chirurgo. Come riportano i colleghi di primadituttomilano.it tratta di un italiano classe 1946, residente a San Donato Milanese, con precedenti per minaccia e ingiuria.

Tentato omicidio al Policlinico paziente in attesa accoltella il chirurgo

Nel pomeriggio di oggi lunedì 12 luglio 2021, verso le ore 13:40 di oggi, i Carabinieri della Stazione di San Donato Milanese sono intervenuti presso il Policlinico dove poco prima, in uno dei corridoi degli ambulatori, un paziente che doveva fare una visita vascolare senza prenotazione, colto da un raptus di rabbia, ha inferto una coltellata ad un medico chirurgo di turno (un dottore classe 1956) colpendolo alla coscia destra e lesionandogli l'arteria femorale.

Il medico é stato portato immediatamente in sala operatoria in codice rosso, non in pericolo di vita.

Arrestato per tentato omicidio

Il paziente è stato identificato e si tratta di un italiano classe 1946, residente a San Donato Milanese, con precedenti per minaccia e ingiuria. L'uomo è stato fermato e arrestato per tentato omicidio mentre il coltello da cucina, con lama lunga circa 20 cm, é stato sequestrato.