Pedone investito a Cantù e auto ribaltata a Como SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos’è successo nella notte tra il 31 gennaio e il 1 febbraio 2020 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Pedone investito a Cantù e auto ribaltata a Como

Un giovane di 22 anni è stato investito in via Roma, a Cantù. Mancavano pochi minuti alle 23 prima dell’impatto. Sul posto si sono precipitate automedica e ambulanza. Il giovane è stato trasportato in codice giallo all’ospedale. Intorno alla 1.20 invece, in via Carloni a Como, un’auto si è ribaltata. La Cri di Como ha soccorso due ragazzi di 20 e 23 anni, rientrando poi in ospedale in codice verde. In etrambi i casi spetterà alle Forze dell’ordine ricostruire le dinamiche degli incidenti.

Altri interventi

A Como da segnalare anche un’intossicazione etilica per un 19enne. Si registrano anche due malori tra Valmorea e Como. A Solbiate con Cagno invece, intorno alle 4 in piazza Roma, un’aggressione. Coinvolti due uomini di 35 e 38 anni. Sul posto l’ambulanza che è rientrata in ospedale in codice verde.