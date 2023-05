Pedone investito a Fino Mornasco: in ospedale uomo di 42 anni SIRENE DI NOTTE

L'incidente si è verificato ieri sera, giovedì 25 maggio 2023, a Fino Mornasco sul confine con Luisago: un uomo di 42 anni è stato investito.

Pedone investito a Fino Mornasco: in ospedale uomo di 42 anni

L'episodio sarebbe avvenuto intorno alle 21 in via Garibaldi, nei pressi della rotonda a cavallo tra i Comuni di Fino Mornasco e Luisago e che porta direttamente alla stazione ferroviaria.

Non è certa la dinamica dell'incidente, ma certe sono le conseguenze: l'uomo è stato soccorso in codice giallo da un'ambulanza della Croce Azzurra di Cadorago e da un'auto medica. Dopo le prime valutazioni del personale sanitario l'uomo è stato trasportato in ospedale, al Sant'Anna, in codice verde e in buone condizioni di salute.

Sul posto anche i Volontari del Lario di Fino Mornasco.

Il luogo dell'incidente