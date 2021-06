Pedone investito a Fino Mornasco SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos'è successo tra il 23 e il 24 giugno 2021 e come si sono mossi i soccorsi in provincia.

Pedone investito a Fino Mornasco

L’allarme è scattato in codice rosso, alle 23.15. Un uomo di 39 anni è stata investito mentre si trovava su via Marco Polo, all’altezza del civico 7. Sul posto automedica e Croce Verde di Fino Mornasco. Per fortuna, dopo il grande spavento e le prime cure, è stato scongiurato il peggio. L’uomo è stato trasportato in codice verde all’ospedale. Saranno poi le Forze dell’ordine a stabilire la dinamica dell’accaduto.

Da segnalare malori a Lipomo, Cadorago e Grandate. Alle 2.15 anche un’intossicazione etilica a Cantù, in via Giacomo Leopardi per una giovane di 19 anni.