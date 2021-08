Allarme in codice rosso, questa mattina, giovedì 19 agosto 2021, poco dopo mezzogiorno, a Lipomo, per un pedone investito.

Pedone investito a Lipomo

L'episodio in via Provinciale per Lecco. Sul posto si sono precipitate la Cri di Lipomo e un'automedica che hanno soccorso una donna di 71 anni. Dopo i primi attimi di grande paura, è stato scongiurato il peggio. L'anziana non sarebbe in pericolo di vita, è stata trasportata in codice giallo all'ospedale. Spetterà poi ai Carabinieri di Como ricostruire la dinamica dell'accaduto.