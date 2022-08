Pedone investito a Lurago Marinone SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos'è successo nella notte tra il 9 e il 10 agosto 2022 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia di Como.

Pedone investito a Lurago

L'impatto è avvenuto alle 00.30 in via Como. Sul posto la Sos di Appiano Gentile che ha soccorso un uomo di 50 anni. Dopo le prime cure sul posto, il ferito è stato trasportato in codice verde al Sant'Anna.

Da segnalare anche due malori in Centro Valle e Menaggio. A Domaso invece una caduta al suolo per un 31enne, finito in codice giallo all'ospedale