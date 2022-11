È successo questo pomeriggio, venerdì 4 novembre 2022, poco prima alle 14.30: un pedone è stato investito a Orsenigo, si tratta di una ragazza di 24 anni. Gravi le sue condizioni di salute.

Pedone investito a Orsenigo: gravissima una ragazza di 24 anni

L'incidente si è verificato nella frazione di Parzano, a Orsenigo, in via per Erba all'altezza del cimitero. Nell'impatto con l'automobile, una Lancia Y che si dirigeva verso il centro di Orsenigo, la ragazza ha riportato diverse ferite gravi che hanno fatto subito preoccupare i presenti, i quali hanno allarmato i soccorsi.

Sul posto si sono precipitati i volontari dell'Sos di Lurago d'Erba e la Polizia locale di Orsenigo, ma non solo. Si è alzato in volo d'urgenza l'elisoccorso di Milano. Il personale sanitario arrivato sul posto ha dapprima praticato alcune manovre di rianimazione, per poi caricare la ragazza sull'elisoccorso. La giovane verrà trasportata all'ospedale di Bergamo.

Seguiranno aggiornamenti.

Le foto

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

Il luogo dell'incidente