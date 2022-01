Al piazzale della stazione

Pedone investito a Portichetto. L'impatto è avvenuto intorno alle 18.20 di ieri, martedì 25 gennaio 2022.

Pedone investito a Portichetto

Tutto è successo al piazzale della Stazione. Un uomo alla guida di una Ford Focus ha urtato un pedone di 40 anni. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto l'uomo stava attraversando le strisce diretto alla stazione ferroviaria quando è stato colpito alle gambe dall'auto che arrivava dalla Statale dei Giovi. Soccorso dalla Croce Azzurra di Cadorago e dall'automedica, è stato trasportato in codice verde ospedale di Como per accertamenti relativi contusione alle gambe. Sul posto anche la Stazione dei Carabinieri Fino Mornasco per tutti i rilievi del caso.