Pedone investito, trasportato in ospedale

Pedone investito a Villa Guardia, uomo trasportato in ospedale in codice giallo (media gravità).

Pedone investito sulla Briantea

L'incidente è avvenuto questa mattina, venerdì 5 luglio, poco dopo le 9, lungo la statale Briantea, all'altezza di "Mercatopoli". Un uomo di 74 anni è stato investito da un'auto in transito. Immediato l'intervento dei soccorritori: sul posto un'ambulanza della Croce rossa di Lurate Caccivio. Presente anche una pattuglia della Polizia locale per i rilievi di rito. L'uomo è stato trasportato è stato trasportato in codice giallo in ospedale.