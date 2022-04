Pellegrinaggio di San Gerardo con l'esodo di olgiatesi a Monza

Olgiate Comasco

Più di 300 prenotazioni per la messa e 500 kit del pellegrino.

Pellegrinaggio di San Gerardo: dopo due anni difficili, tra celebrazioni a distanza e invio di una minima delegazione, lunedì 25 aprile tornerà il tradizionale esodo da Olgiate Comasco a Monza.

I numeri delle prenotazioni, nella parrocchia olgiatese, dimostrano la voglia di condividere il pellegrinaggio, le cui radici rimandano al 1207. Nel pieno rispetto delle norme antiCovid. Tramite il sito della parrocchia e telefonate in ufficio parrocchiale sono giunte più di 300 iscrizioni, dunque i posti nella chiesa monzese dedicata a San Gerardo sono esauriti. Tramite gli stessi canali, sono stati richiesti circa 500 kit del pellegrino (panini e vino benedetti). La funzione, presieduta dal parroco don Flavio Crosta, sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube della parrocchia. Per chi non si fosse potuto iscrivere o non avesse modo di raggiungere Monza, alle 18 verrà celebrata una messa anche nella chiesa di San Gerardo, a Olgiate.

Pellegrini anche a piedi da Olgiate Comasco a Monza

Dopo due anni di stop, torna anche il tradizionale pellegrinaggio a piedi, organizzato dall’Avis olgiatese, in collaborazione con Alpini e Sos. Ritrovo e benedizione oggi, a mezzanotte, nella chiesa olgiatese di San Gerardo. A seguire, partenza con meta la parrocchia di San Gerardo al Corpo a Monza. Durante il percorso sono previsti due punti ristoro e, raggiunta Monza, il centro sportivo San Gerardo metterà a disposizione docce calde. Per iscrizioni, 340-3407467 (Alessandro Fumagalli) e 340-8162771 (Roberto Colombo). E’ richiesto un contributo di 5 euro.