Pensionata dopo una vita di lavoro in Comune – FOTO e VIDEO

Pensionata dopo una vita di lavoro in Comune, a Olgiate Comasco: il sindaco Simone Moretti ringrazia Carmen Baietti, dipendente comunale che ha chiuso la sua carriera professionale prestando servizio nel comando della Polizia locale.

Pensionata festeggiata da colleghi e amministratori comunali

Carmen Baietti, 67 anni, sposata, due figli, è stata festeggiata venerdì 24 luglio nella Sala del Consiglio comunale. Presenti il primo cittadino, alcuni assessori e i colleghi di Palazzo Volta e della Polizia locale. In particolare, sono intervenuti anche alcuni ex colleghi, in primi l’ex comandante Mario Fioravanti. E’ stato un momento emozionante, in cui il sindaco Moretti ha esternato un pubblico ringraziamento per l’operato della dipendente comunale.

Una vita di lavoro tra Casa anziani, biblioteca comunale e Polizia locale

Baietti, a sua volta, ha ringraziato, emozionata. Si è raccontata al Giornale di Olgiate – trovate l’articolo nel numero tuttora in edicola – ripercorrendo gli anni di lavoro, a partire da quelli in Casa anziani, il passaggio alla biblioteca comunale, infine al comando di polizia locale.