Pensionati nella bufera: dimissioni di massa, l'associazione rischia di chiudere

Circolo pensionati alzatesi nella bufera: dimissioni di massa nel consiglio direttivo, se non sarà rinnovato alla prossima assemblea l’associazione potrebbe chiudere.

La prossima assemblea sarà il 9 marzo

Il prossimo sabato 9 marzo, alle 17, è in programma l’assemblea del Cpa che vedrà l’elezione del nuovo direttivo e la nomina del nuovo presidente: lo stesso uscente Luigi Ciceri è infatti tra i cinque dimissionari del sodalizio. A spiegare le motivazioni della scelta di dimettersi è stato il presidente Ciceri: causa principale sarebbero alcune incompatibilità emerse negli ultimi mesi. "Ho rassegnato le dimissioni dalla presidenza, e con me il mio vice Osvaldo Tosetti, la segretaria Giovanna Colombo e i consiglieri Mariarosa Crosta e Yolande Peduzzi - spiega Ciceri - Cinque componenti del direttivo su nove totali. La motivazione è legata ad alcuni problemi emersi, su tutti a seguito della fondazione del gruppo di cammino nato da una costola del nostro sodalizio, ma che mai ha voluto “legarsi” al Cpa con almeno un richiamo nel suo nome, “Età d’argento”, ma non solo: loro giustamente fanno le loro attività di passeggiata sul territorio, hanno realizzato una divisa completamente loro, utilizzano i nostri spazi per il ristoro, senza mai però dare sostegno all’associazione. Da alcuni mesi questa situazione non è più sopportabile e così siamo arrivati a questa decisione2.

Il prossimo 9 marzo si provvederà a eleggere il nuovo direttivo e il nuovo presidente: ma è necessario che soci e amici del Cpa si propongano per poter comporre il nuovo consiglio a guidare l’associazione. "Allo stato attuale abbiamo 230 soci tesserati: un numero discreto, sempre in calo rispetto agli anni scorsi, ma comunque aumentato leggermente - afferma ancora Ciceri - Nell’assemblea del 9 marzo si dovrà approvare il bilancio ed eleggere il nuovo direttivo, che prevede da cinque a undici membri. La speranza è che in quella sede ci siano persone, soci, amici del Cpa che si fanno avanti, con spirito di volontariato che è quello che ci fa portare avanti questa bella sede, costruita nel 2010, e organizzare iniziative".

La seduta sarà alle 17 nella sede del Cpa in via Girola, al termine è previsto anche un rinfresco. La speranza è che un nuovo gruppo possa continuare a tenere in vita il Circolo.