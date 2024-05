Pensionato rapinato fuori dalla banca: derubato di 500 euro

Pensionato rapinato fuori dalla banca e derubato di 500 euro: è successo domenica mattina sul Corso XXV Aprile a Erba

Minacciato con un oggetto appuntito fuori dallo sportello

Tutto è avvenuto intorno alle 8.30 di ieri mattina, domenica 5 maggio 2024, all'altezza dello sportello bancomat di Banca Intesa del Corso XXV Aprile. Un pensionato di 81 anni residente ad Alserio si è recato nell'androne della banca per prelevare del denaro in contanti. Non appena terminata l'operazione, il pensionato si è voltato e si è ritrovato davanti a sé un uomo dal volto travisato, che lo ha minacciato con un oggetto appuntito intimandogli di consegnargli quanto appena prelevato. Spaventato, l'uomo gli ha consegnato il denaro: circa 500 euro in contanti.

Non si conosce la natura dell'oggetto utilizzato dal malvivente per minacciare l'uomo, indicato solamente come "un oggetto appuntito", secondo quanto dichiarato successivamente alle Forze dell'ordine giunte sul posto, il rapinatore indossava dei pantaloni mimetici.

Dopo avere derubato l'anziano, il criminale è fuggito a piedi: sembrerebbe verso la stazione ferroviaria poco distante.

L'accaduto è stato denunciato ai Carabinieri della stazione di Erba: a dare l'allarme anche alcuni presenti sul posto, che avrebbero assistito alla scena. I Carabinieri hanno raccolto la testimonianza del pensionato: a coadiuvare le indagini potrebbero essere utili anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

Quello di doemnica mattina è il tezro episodio nell'arco di poche settimane: già nei giorni scorsi un malvivente aveva assalito un uomo fuorid allo sportello bancomat di Lambrugo e lo aveva derubato di quanto appena prelevato e del denaro che aveva con sé. Nei giorni scorsi, due giovanissimi sono stati aggrediti con lo spray al peperoncino al parchetto di Lambrugo e derubati di contanti e oggetti personali: in quel caso ad agire sono stati due malviventi.