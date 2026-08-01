Per le piazze del centro storico arrivano 100mila euro da Regione Lombardia

Asso, tanti lavori in corso: da Regione Lombardia arrivano 100mila euro per riqualificare le piazze del centro storico.
Nuovo porfido in via Mazzini
Estate ricca di lavori in corso ad Asso. Tra gli interventi in corso anche lavori a Scarenna e in via Matteotti. Nella frazione si è provveduto a ritinteggiare le panchine vicine alla fontanella:
“Un piccolo intervento, per valorizzare un luogo ideale per concedersi una pausa, incontrarsi e godersi un po’ di tranquillità”, il commento del sindaco Mirko Donadini Pina.
Importante invece la riqualificazione di via Matteotti, dove in vari punti della strada si è provveduto a sistemare il porfido.
“In 6-7 punti di via Matteotti siamo intervenuti sulla pavimentazione in porfido, rimuovendo i vecchi rappezzi in cemento realizzati in passato, poco rispettosi dell’aspetto e della continuità della pavimentazione originaria – spiega il sindaco – La pavimentazione è stata riposizionata e consolidata, restituendo maggiore stabilità, sicurezza e decoro. Un intervento puntuale, ma importante, per prenderci cura del centro storico e preservarne le caratteristiche”.
100mila euro da Regione Lombardia
E a proposito di centro storico, ecco arrivare un importante indennizzo da Regione Lombardia pari a 100mila euro per riqualificare le piazze storiche del paese.
“Sono felice di aver contribuito, attraverso il mio emendamento, a destinare al Comune di Asso risorse importanti per il recupero delle sue piazze del centro storico – il commento della consigliera regionale Anna Dotti – Un intervento concreto per tutelare l’identità del paese, migliorare sicurezza e fruibilità, oltre a valorizzare il cuore della comunità”.
Aggiunge il sindaco:
“Ringrazio la consigliera Anna Dotti e Regione Lombardia per l’attenzione dimostrata verso Asso – aggiunge Donadini Pina – Questi 100.000 euro ci consentiranno di intervenire sulla pavimentazione delle piazze Mazzini, Ratti e Discacciati, migliorando il decoro e restituendo valore e sicurezza alle nostre piazze”.
Quando partirà però l’intervento?
“Tempo di provvedere con il bando di gara e l’affidamento – conclude il sindaco – Ottimisticamente il cantiere prenderà il via a partire dall’anno nuovo”.