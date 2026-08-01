Per le piazze del centro storico arrivano 100mila euro da Regione Lombardia

Asso, tanti lavori in corso: da Regione Lombardia arrivano 100mila euro per riqualificare le piazze del centro storico.

Estate ricca di lavori in corso ad Asso. Tra gli interventi in corso anche lavori a Scarenna e in via Matteotti. Nella frazione si è provveduto a ritinteggiare le panchine vicine alla fontanella:

Importante invece la riqualificazione di via Matteotti, dove in vari punti della strada si è provveduto a sistemare il porfido.

“In 6-7 punti di via Matteotti siamo intervenuti sulla pavimentazione in porfido, rimuovendo i vecchi rappezzi in cemento realizzati in passato, poco rispettosi dell’aspetto e della continuità della pavimentazione originaria – spiega il sindaco – La pavimentazione è stata riposizionata e consolidata, restituendo maggiore stabilità, sicurezza e decoro. Un intervento puntuale, ma importante, per prenderci cura del centro storico e preservarne le caratteristiche”.