Per ogni bambino nato un bambino salvato: Lipomo ancora con Unicef 

Per ogni bambino nato un bambino salvato”: Lipomo ancora insieme a Unicef per i bambini. Nei giorni scorsi il Comune ha rinnovato la collaborazione con Unicef come negli scorsi anni. Ogni bambino nato a Lipomo riceverà la bambola “Pigotta” dell’Unicef e una lettera per informare i neo genitori circa i servizi più utili per la cura dei neonati. Un’iniziativa, come ha sottolineato il vicesindaco e assessore ai Servizi sociali Gianluca Leo, portata avanti “per dare il nostro supporto a Unicef, che da anni offre un aiuto fondamentale per i bambini meno fortunati”.

E così nella mattinata di giovedì scorso 15 aprile, il vicesindaco e l’Amministrazione comunale hanno incontrato in sala consiliare il presidente regionale di Unicef, Manuela Bovolenta e il presidente provinciale, Claudio Zanoni, per rinnovare la bella collaborazione già attivata negli anni scorsi.