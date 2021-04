I militari della Stazione Carabinieri di Fino Mornasco, in collaborazione con il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Como, hanno proceduto a denunciare in stato di libertà sei cittadini di nazionalità rumena, V.S., classe 1988; B.B.T., classe 1986; B.M., classe 1974; G.M., classe 1993; D.A., classe 1996 e D.S., classe 1976, tutti in Italia senza fissa dimora, responsabili delle violazioni in materia di Disposizioni per l’erogazione del reddito di cittadinanza.

Percepivano il reddito di cittadinanza senza averne diritto: sei denunciati

La minuziosa indagine svolta dai militari, ha permesso di accertare che i sei truffatori, nel mese di febbraio 2021, hanno messo in atto con un unico disegno criminoso ben definito, in più riprese e in concorso tra loro, tentate truffe in danno dello Stato agli Uffici Postali di Cassina Rizzardi e Luisago, i quali, per mezzo di perfezionate istanze con dichiarazioni mendaci circa requisiti necessari per aggirare la norma, tentavano, in modo fraudolento, di ottenere ingiusti benefici circa erogazioni del R.d.C.

In conclusione, all’attività svolta dai militari della Stazione Carabinieri di Fino Mornasco, dunque, ne sono conseguite sanzioni penali per i sei responsabili, con il correlato sequestro dell’intera documentazione fraudolente.