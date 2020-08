Percorso Kneipp di Lurate Caccivio chiuso per tutta la stagione, ma c’è chi vi accede abusivamente.

Percorso Kneipp chiuso, ma ci sono invasioni

L’Amministrazione comunale, a causa della pandemia di coronavirus, ha deciso di chiudere la zona benessere per garantire la massima sicurezza possibile. Il Comune ha chiuso il cancello di ingresso, a fianco del camposanto, con una catena e un lucchetto, e ha recintato il resto dello spazio con nastro. Soluzione, però, che non ha scoraggiato chi ha voluto godersi comunque un po’ di frescura: il nastro, infatti è stato strappato e lasciato a terra, rendendo di fatto, il percorso benessere accessibile a tutti.

Servizio in edicola sul Giornale di Olgiate da sabato 1 agosto in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui