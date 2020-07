Perde il controllo della moto e finisce contro un cancello

Ha perso in controllo della moto ed finito fuori strada. E’ accaduto poco fa a Valbrona.

Perde il controllo, ferito motociclista

Un altro incidente sulle strade della Comasca. Secondo quanto ricostruito il motociclista di 25 anni stava percorrendo la provinciale 46 da Onno verso Valbrona, quando, per cause che sono ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del suo mezzo finendo fuori strada all’altezza di una curva e andando a sbattere contro un calcello di una proprietà privata. Subito è stato dato l’allarme e sul posto sono stati inviati i soccorritori e una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Canzo.

Sul luogo dell’incidente anche l’elisoccorso che ha trasferito con l’elisoccorso il ferito all’Ospedale di Varese in codice rosso. Le dinamiche dell’incidente restano comunque al vaglio dei carabinieri. A far scattare l’allarme e richiedere l’intervento dei soccorritori sono stati due passanti che hanno visto il giovane a terra e gli hanno prestato i primi soccorsi.