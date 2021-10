lo schianto

In fase di accertamento le cause dell'incidente.

Perde il controllo della moto e finisce fuori strada: paura per un motociclista a Canzo.

Perde il controllo della moto e finisce fuori strada: paura per un motociclista a Canzo

L'incidente si è verificato intorno alle 16 di oggi, sabato 2 ottobre 2021. Per cause ancora in fase di accertamento da parte dei Carabinieri intervenuti, un motociclista di 29 anni che procedeva sulla Provinciale 40 nel Comune di Canzo ha perso il controllo della sua due ruote ed è finito fuori strada.

L'impatto è stato notevole tanto che i soccorsi si sono mossi in codice rosso, il più grave. Sono intervenuti l'auto medica, la Sos di Canzo ma anche l'elisoccorso, oltre ai Vigili del Fuoco. Prestate le prime cure, il 29enne è stato trasportato in codice giallo, non in pericolo di vita, all'ospedale di Erba.