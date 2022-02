Paura in centro

Una donna che camminava sul marciapiede é stata investita.

Perde il controllo dell'auto e finisce sul marciapiede: investita una donna a Cantù.

Investita una donna a Cantù

Attimi di paura questa mattina, sabato 19 gennaio 2022, a Cantù. Mentre in piazza come di consueto si svolgeva il mercato, un uomo di 83 anni alla guida di una Fiat Panda rossa, forse per un malore ma la dinamica é ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Locale, ha perso il controllo dell'auto finendo contro il paletto salvapedoni a ridosso della chiesa in via Manzoni. Nell'impatto però ha investito una donna.

Sul posto sono accorse due ambulanze della Cri di Cantù e di Montorfano e un'auto medica. I due occupanti dell'auto ma anche la donna investita sono stati trasportati in codice giallo, non in pericolo di vita, in ospedale.