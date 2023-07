Incidente a Tavernerio nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 19 luglio 2023.

Perde il controllo dell'auto e precipita in un dirupo per 25 metri, è grave

Un'automobilista, per cause che saranno da definire, ha perso il controllo dell'auto mentre stava percorrendo via Verdi, intorno alle 18.30. Dopo essere finito fuori strada il mezzo è precipitato in un dirupo facendo un volo di ben 25 metri. Il ferito, rimasto all'interno dell'abitacolo, era in una zona impervia e per raggiungerlo è stato necessario un delicato e complesso intervento dei Vigili del fuoco con due squadre dei Vigili del fuoco del comando di Como e del distaccamento di Erba, supportati da specialisti Saf. In via Verdi anche i sanitari e i Carabinieri di Como per la ricostruzione della dinamica. Dopo le prime cure, il ferito è stato trasportato d'urgenza, in codice rosso, all'ospedale Sant'Anna di Como. Le sue condizioni sarebbero gravi.