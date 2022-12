Perde il controllo dell'auto e si schianta: 28enne soccorso il codice rosso SIRENE DI NOTTE

Ecco cosa è successo nella notte tra mercoledì 7 e giovedì 8 dicembre 2022 in provincia di Como: a Cantù un ragazzo di 28 anni ha perso il controllo dell'auto e si è schiantato.

Perde il controllo dell'auto e si schianta: 28enne soccorso il codice rosso

Solamente ieri notte, mercoledì 7 dicembre, davamo un'altra simile notizia: l'episodio si era verificato a Como, in via Turati, e aveva coinvolto un ragazzo di 23 anni. Questa volta però, a Cantù in via Como, all'altezza dell'incrocio con via Bengasi, l'incidente è stato molto più grave.

A farne le spese un ragazzo di 28 anni che ieri sera, intorno alle 22, ha perso il controllo dell'auto andando a schiantarsi contro un ostacolo fuori dalla carreggiata. I soccorsi si sono mobilitati immediatamente: sul posto è arrivata l'auto medica e un'ambulanza della Croce Rossa di Montorfano in codice rosso. Il ragazzo è stato poi trasportato all'ospedale, al Sant'Antonio di Cantù, in condizioni di salute mediamente gravi.

Il luogo dell'incidente