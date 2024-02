Perde il controllo dell'auto, un ferito a Cantù

Ha perso il controllo dell'auto ed è andato fuori strada. Un uomo è rimasto ferito in un incidente a Cantù.

Un ferito a Cantù: è un giovane di 31 anni

L'impatto è avvenuto nella notte tra venerdì 16 e sabato 17 febbraio 2024, intorno alle 3.20, a Mirabello, in Corso Europa, di fronte al Bennet. L'automobilista ha fatto tutto da solo, uscendo di strada e non coinvolgendo altri veicoli. Sul posto ambulanza e Vigili del fuoco. Dopo le prime cure l'uomo, 31 anni, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Sant'Anna.