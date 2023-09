Perdita d'acqua a Rodero, area del guasto individuata: iniziate le operazioni di sistemazione alla rete

Perdita d'acqua a Rodero, area del guasto individuata intorno alle 4 di stanotte, mercoledì 27 settembre. Subito iniziate le operazioni di sistemazione sulla rete. Il problema era emerso nella giornata di ieri quando il Comune di Rodero era rimasto a secco.

Perdita d'acqua, la situazione si sta normalizzando

Lo ha confermato il sindaco Giacomo Morelli: "La zona della perdita è stata individuata stanotte, attorno alle 4. L’acqua dovrebbe essere ritornata anche nelle zone alte del paese. In mattinata inizieranno le ricerche lungo la linea incriminata, che è quella che porta al fondovalle verso Valmorea e Cagno. Quasi certamente il guasto non è sotto la strada pubblica, ma all’interno di una proprietà privata. La giornata di mercoledì sarà ancora perturbata per la fornitura dell’acqua, ma non dovrebbero esserci grosse carenze se non per le utenze interessate dalla riparazione. Raccomandiamo ancora per oggi di limitare l’utilizzo di acqua allo stretto necessario. Ringrazio nuovamente tutti i tecnici di Como Acqua che hanno lavorato tutta la notte, la Protezione Civile di Rodero e Valmorea e tutti coloro che hanno fornito un supporto alle ricerche".

Docce in palestra e autobotte

La situazione è rimasta critica per diverse ore, soprattutto nella zona alta del paese, tanto che l'Amministrazione comunale è corsa ai ripari fornendo tutto il supporto possibile. Ieri, all'incrocio tra via Peschiera e via al Confine, è stata posizionata un'autobotte a disposizione per riempire secchi e taniche per chiunque ne avesse bisogno. Tra le altre cose, offerta anche la possibilità di fare la doccia in palestra. "Per tutti i cittadini che abitano la parte alta del paese e che quindi non hanno assolutamente acqua - aveva avvisato il sindaco nella mattinata di ieri - Dalle 10.30 alle 17 verranno messe a disposizione le docce della palestra comunale, gli spogliatoi saranno separati uomini e donne. Chiunque volesse usufruirne può accedere tranquillamente portando da casa il necessario per lavarsi. Dalle 17 in poi si valuterà la situazione dei serbatoi per vedere se sarà possibile prolungare l'orario (ieri alle 21.20 erano completamente vuoti)".

Guasto anche ad Albiolo

Acqua a singhiozzo o assente anche ad Albiolo. La situazione è stata spiegata dall'Amministrazione comunale con un avviso: "Si informa la cittadinanza che proseguono i lavori da parte della società Como Acqua, ente gestore del servizio idrico, per la riparazione della perdita che da diverse ore sta causando riduzioni e, in alcune parti del paese, interruzioni dei flussi d'acqua potabile. Purtroppo le dimensioni del danno e le difficoltà nella sua individuazione non hanno consentito la risoluzione del problema in tempi rapidi. Sarà nostra premura fornire aggiornamenti non appena disponibili".