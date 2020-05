Perdita d’acqua, disagi per una parte del paese

Perdita d’acqua in via Ottone, a Montano Lucino: disagi nella prima mattinata odierna e intervento per ripristinare l’erogazione idrica alle abitazioni nella zona bassa di Lucino.

Perdita d’acqua, intervento degli operai

“Abbiamo dovuto fermare le pompe di via Manzoni, perciò la parte bassa di Lucino è rimasta senz’acqua – la spiegazione del problema, da parte del sindaco Alberto Introzzi – Si è svuotato il serbatoio del Fai che ricarica Montano, per ora pieno. Invito comunque tutti a usare l’acqua con parsimonia. Gli operai sono sul posto”.

Pompe riattivate

Successivamente lo stesso primo cittadino ha confermato la riattivazione delle pompe ora, ma segnalando, a metà mattina circa, come per via Ottone e via Don Guanella ancora disagi almeno per un paio d’ore.