Perdita d'acqua in via Indipendenza, intervento d'emergenza

Perdita d'acqua in via Indipendenza, a Olgiate Comasco: i primi a intervenire i Carabinieri, nella notte, alla 1 circa, segnalando il problema a Como Acqua.

Perdita d'acqua, intervento per fermare la fuoriuscita sulla strada

All'altezza del numero civico 21, in via Indipendenza, si è verificata una consistente fuoriuscita, proseguita per tutta la notte e nelle prime ore della mattinata. Sul posto è in corso l'intervento di Como Acqua, per dare soluzione al problema.

Parte della carreggiata occupata dai lavori in corso

Parte della carreggiata, all'altezza del civico 21 e nei pressi della vicina curva, è occupata dai mezzi intervenuti. La perdita d'acqua risulta ancora evidente sull'asfalto, scorrendo sino alla curva. Qualche disagio per la viabilità, con i mezzi in transito chiamati a prestare attenzione al passaggio ridotto a una sola carreggiata e alle condizioni del sedime stradale. Anni fa, sempre in via Indipendenza, a causa di una perdita d'acqua si era aperta una voragine sulla stessa strada.