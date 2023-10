Perdita di gasolio a Casnate: disagi al traffico

Rallentamenti e disagi al traffico questo pomeriggio, venerdì 13 ottobre 2023, a CAsnate con Bernate: nei pressi della rotonda di via Pitagora un veicolo ha perso gasolio disperdendolo per circa 700 metri sulla strada e all'interno della rotatoria.

L'intervento dei Volontari del Lario

Sul posto si sono precipitati i Volontari del Lario di Fino Mornasco insieme alla Guardia di Finanza per la messa in sicurezza dell'intera zona. Nonostante il loro tempestivo intervento non è stato possibile evitare che si formassero code e rallentamenti sulla strada. La situazione, ancora adesso, è monitorata dalle Forze dell'ordine e dai Volontari del Lario.