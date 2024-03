Perdita nell'acquedotto a Faloppio: disposta un'autobotte in paese per il rifornimento

Oggi, mercoledì 13 marzo 2024, Como Acqua è intervenuta a Faloppio per eseguire un urgente e imprevisto intervento di riparazione alla rete dell'acquedotto.

La soluzione

Per far fronte a questi disagi l'ente aveva già predisposto l'invio di un'autobotte in via Cavour, all'altezza di via Cavallina, e in centro paese, in largo Sandro Pertini, per permettere ai cittadini di fare approvvigionamento. Al contempo sono state consegnate numerose bottigliette alla scuola del paese per permettere a insegnanti e studenti di non rimanere a corto d'acqua.

L'operazione si sarebbe dovuta risolvere in giornata. Così però non è stato perché durante i lavori gli operatori hanno trovato un'ulteriore perdita.

L'avviso ai cittadini

Durante l'esecuzione dei lavori da parte di Como Acqua è emersa, infatti, una perdita sulla rete dell'acquedotto. Individuato il guasto la società ha provveduto, e sta provvedendo tutt'ora, alla risoluzione del problema, ma i disagi continueranno fino a sera. "Si invitano i cittadini a utilizzare l'acqua con responsabilità e parsimonia", consigliano da Como Acqua.

Autobotti ancora disponibili

Restano disponibili le autobotti sul territorio, e presso il Municipio, solo per le utenze che versano in particolare situazione di disagio. Sono disponibili anche alcune bottiglie di acqua potabile da ritirare, dopo aver avvisato, al Municipio.