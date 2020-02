Perdite d’acqua: intervento di riparazione

Perdite d’acqua sulla rete idrica di Uggiate Trevano. Intervento urgente previsto per domani, giovedì 20 febbraio 2020.

Domani inizieranno i lavori di sostituzione di parte della rete idrica comunale all’origine della perdita di via 25 aprile. Potrebbero, pertanto, verificarsi delle interruzioni della fornitura, dalle 10 alle 14 in via Cocquio, via 25 aprile dall’inizio di via Volta fino al campo di calcio, via Roccolo, via 4 novembre e nel centro storico. La situazione tornerà alla normalità alla fine dei lavori.