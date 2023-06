Un pazzo inseguimento nel traffico. Questo quanto accaduto lunedì 5 giugno 2023 tra Briosco e Veduggio con protagonisti due ragazzi alla guida di una Volkswagen Polo e una pattuglia dei Carabinieri di Giussano.

Pericoloso inseguimento nel traffico: arrestato uno spacciatore con cocaina e hashish

Tutto sarebbe iniziato perché i militari, procedendo in direzione opposta, avrebbero notato i due ragazzi a bordo della Polo come persone sospette. Così hanno invertito il loro senso di marcia con l'intento di fermare i due giovani e di sottoporli a un veloce controllo. A quel punto i due hanno deciso di cercare la via della fuga.

I carabinieri si sono messi all’inseguimento dell’auto, quest'ultima protagonista di pericolosissime manovre nell’intenso traffico serale del rientro. Dopo circa 20 minuti, tallonata dai militari tra le strade dei comuni a cavallo delle province di Monza, Como e Lecco, l’auto ha terminato la fuga a Veduggio con Colzano, in via Giuseppe Verdi, dove i due giovani a bordo hanno abbandonato la Polo e sono fuggiti a piedi per darsi alla macchia.

Conducente preso, passeggero in fuga

Il passeggero è riuscito a dileguarsi mentre il conducente è stato bloccato. Addosso aveva 21 dosi di cocaina oltre che 8 grammi di hashish e 270 euro in contanti, somma ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Il fermato - un 23enne marocchino residente a Oggiono, celibe, nullafacente, già noto alle forze dell'ordine per reati contro la persona, in materia di stupefacenti, resistenza pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza - è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale e trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma dei Carabinieri di Seregno fino al processo per direttissima - con contestuale udienza di convalida dell’arresto - che si è tenuto ieri, martedì 6 giugno, nelle aule del tribunale di Monza. Per il 23enne è stato disposto l’obbligo di dimora nel comune di Oggiono.