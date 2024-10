Perseguitava l’ex convivente, denunciato un 33enne

I Carabinieri di Cermenate hanno denunciato un 33enne per atti persecutori nei confronti della ex convivente.

Denunciato un 33enne pavese

Nella giornata di lunedì 21 ottobre, i Carabinieri di Cermenate hanno denunciato alla Procura comasca, un 33enne cittadino pavese, dimorante a Mandello del Lario (Lecco), per atti persecutori nei confronti della ex convivente.

L’uomo, classe 1991, con precedenti penali alle spalle, in più e più occasioni si era reso responsabile di continui contatti, telefonate minatorie, nei confronti della ex fidanzata, arrivando anche a presentarsi presso la residenza di Bregnano, dove le rivolgeva offese e minacce, reiterandole anche nei confronti dei familiari intervenuti a difesa della donna.

L’uomo, a conclusione di tutti gli accertamenti del caso, veniva rintracciato e denunciato dai Carabinieri della Stazione di Cermenate.