Pesta una “cacca” fuori dalla ricevitoria e gioca al lotto: erbese vince quasi 60 mila euro STORIE DI NATALE

Una giornata che sembrava essere partita un po’ storta per aver schiacciato il «ricordino» di un cane, ma si è poi trasformata in un giorno da ricordare grazie alla vincita al Lotto.

Pesta una “cacca” fuori dalla ricevitoria e gioca al lotto: erbese vince quasi 60 mila euro

E’ questa la curiosa storia di un erbese, o per meglio dire una coppia della città, che nella mattinata dello scorso venerdì 18 settembre ha fatto ingresso nella ricevitoria n° 459 per giocare al lotto dopo lo spiacevole inconveniente. «Il signore aveva schiacciato una cacca di cane sul marciapiede qui fuori e, un po’ per scaramanzia e un po’ per autoironia, ha deciso di giocare al Lotto dicendo che doveva giocarsi i numeri perché si sa che “schiacciare la cacca porta fortuna” – spiega sorridendo Graziella Buccheri, che gestisce la ricevitoria di corso XXV Aprile insieme alla figlia Martina Sancassani – Tra i numeri giocati sulla ruota di Bari c’erano anche i numeri di quel giorno: il 18, il 9, il 20… Che hanno portato fortuna al nostro cliente».

La coppia ha quindi deciso di sfidare la sorte e con pochi euro ha vinto la bellezza di 59 mila e 570 euro durante l’estrazione di sabato 19 settembre. «Abbiamo saputo della vincita solamente il lunedì mattina – spiega Graziella – E sempre in mattinata la coppia ci ha contattato telefonicamente e poi è passata da noi con un gradito pensiero. Loro sono voluti rimanere anonimi, ma siamo davvero felici per loro e questa bella vincita nella nostra città».

Una ricevitoria fortunata

Non è la prima volta che la ricevitoria di corso XXV Aprile viene baciata dalla fortuna: «Qualche anno fa nella nostra ricevitoria erano stati vinti 100 mila euro con il 10 e Lotto – spiegano mamma e figlia – Era stata la vincita più alta registrata da noi, ma anche questa, di quasi 60 mila euro, è molto importante».

Una giocata davvero fortunata quindi per la coppia di Erba, di mezza età, che stando a quanto è stato possibile sapere ha già ritirato in banca la cospicua somma proprio in settimana.

(Giornale di Erba, sabato 26 settembre 2020)