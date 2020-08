Piano Marshall Regione Lombardia, altri 14 milioni per Como: tra i progetti finanziati anche Eurovelo 5

Altri 14 milioni di euro alla provincia di Como dal Piano Marshall di Regione Lombardia.

Piano Marshall Regione Lombardia, altri 14 milioni per Como

“L’investimento economico per il territorio comasco aumenta ancora e supera i 200 milioni di euro, una cifra davvero importante mai stanziata per la nostra provincia. Un vero e proprio piano Marshall, fortemente voluto dal Governatore Attilio Fontana, che conta circa quaranta nuove opere infrastrutturali per un valore complessivo di 204 milioni di euro. Un grandissimo risultato ottenuto grazie a un importante lavoro di squadra targato Turba, Fermi e Spelzini. Dopo il passaggio di ieri in Giunta, con l’approvazione del piano straordinario, ora si potrà pensare concretamente alla messa in cantieri dei progetti”.

Lo affermano il sottosegretario di Regione Lombardia, con delega ai Rapporti con il Consiglio regionale, Fabrizio Turba, il presidente del Consiglio regionale, Alessandro Fermi e il presidente della commissione Speciale Montagna Gigliola Spelzini.

“Anche oggi quindi belle notizie per il nostro territorio, – proseguono – ai 190 milioni iniziali infatti se ne aggiungono 14 per finanziare altri 4 progetti; un gran lavoro di squadra fatto di ascolto continuo con tutti gli stakeholders comaschi. Siamo davvero soddisfatti del risultato ottenuto che farà della nostra provincia un territorio economicamente ancora più importante e strategico per gli scambi commerciali”.

I nuovi quattro progetti finanziati

Di seguito vengono riportati i 4 progetti che verranno finanziati dagli ulteriori 14.280.000 di euro concessi al territorio comasco.

– Il rifacimento totale dell’impalcato stradale del viadotto di Merone (SP 41). Finanziamento di 7.480.000 di euro concessi alla provincia di Como;

– Il completamento del percorso ciclabile di interesse regionale ‘via dei Pellegrini/Eurovelo 5’, da Milano a Como, tratto 1 (Grandate -Rovello Porro) e il tratto 2 (Rovello Porro- Misinto, località Cascina Nova/bosco Sant’andrea). Finanziamento di 2.800.000 di euro concessi alla provincia di Como, parco del Lura e parco delle Groane;

– Piano di risanamento acustico delle strade provinciali, seconda fase. Finanziamento di 3.000.000 di euro concesso alla provincia di Como;

– Ripristino del collegamento viario della via per Caslino in località Scarenna nei comuni di Asso, Canzo e Caslino d’Erba. Finanziamento di 1.000.000 di euro concesso alla Comunità Montana del Triangolo Lariano.