Pianta caduta, chiuso l’ingresso principale del parco comunale

Pianta caduta nel parco comunale di Villa Peduzzi a Olgiate Comasco: inaccessibile l’ingresso principale da via Roma.

Pianta caduta, area inaccessibile

Una parte di un grande albero, nei pressi dell’ingresso principale del parco di Villa Peduzzi, è crollata. L’area è stata delimitata e blindata con nastro per impedire l’accesso ai pedoni sul vialetto circostante. Anche il cancello affacciato sulla strada statale Briantea, nel tratto di via Roma, è stato chiuso.

Gli accessi alla sede di Ats

Per i pedoni che devono accedere all’edificio in cui è insediata la sede distrettuale di Ats (Agenzia di tutela della salute) è possibile utilizzare gli ingressi dal parcheggio in via Leonardo da Vinci e dal parcheggio in via delle Vecchie Scuderie. L’area dove si è verificato il crollo del grosso ramo resta chiusa in attesa della rimozione dello stesso e della messa in sicurezza della zona.