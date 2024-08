Piante a rischio crollo, intervengono i Vigili del fuoco

Intervento di soccorso tecnico urgente oggi alle 13 a Montano Lucino per il taglio di tre piante, su richiesta della Polizia locale.

Tre piante tagliate

I pompieri sono intervenuti con due squadre per la messa in sicurezza di tre piante pericolose. Gli alberi erano divenuti instabili a causa dell'incuria e per il forte maltempo del mese scorso.

Intervento e chiusura della strada

I Vigili del fuoco si sono adoperati per la messa in sicurezza in via per Gironico, lungo la Strada provinciale 19. Come precisato dai pompieri, la stessa strada è stata interrotta al transito per circa 150 minuti.