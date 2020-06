Piattaforma ecologica: accesso normalizzato

Piattaforma ecologica: da questa settimana accesso normalizzato.

Piattaforma ecologica, stop alle restrizioni

Stop ai controlli e agli ingressi contingenti per accedere alla piattaforma ecologica di via Repubblica. Dopo il riavvio delle scorse settimane, a seguito del lockdown, l’Amministrazione comunale, infatti, aveva optato per un sistema di sicurezza in modo da evitare assembramenti: l’accesso era consentito in diverse giornate seguendo un ordine ben specifico, ovvero l’iniziale del proprio cognome. Da lunedì 1 giungo, invece, è possibile usufruire del servizio senza alcuna limitazione, ovviamente rispettando gli orari di apertura estivi dell’ecocentro. Per l’esattezza la discarica è aperta il lunedì dalle 14 alle 18, il martedì dalle 14 alle 17.30, il giovedì, al medesimo orario, il venerdì dalle 14 alle 17 e il sabato, sia la mattina che il pomeriggio (9-12 e 14-18). La giornata del lunedì, però, è riservata esclusivamente alle attività industriali, commerciali e artigianali. L’accesso è consentito solamente se provvisti la carta regionale dei servizi.