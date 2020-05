Piattaforma ecologica aperta a Villa Guardia

Fino a sabato 16 maggio la piattaforma ecologica di via Tevere, a Villa Guardia, rimarrà aperta sia per i privati che per le ditte.

Come accedere

Piattaforma ecologica comunale aperta per il conferimento di verde, ramaglie e ingombranti. Il martedì, dalle 10.30 alle 13.30, vi accedono i privati il cui cognome inizia per A, B, C e D; il pomeriggio, invece, dalle 14.30 alle 17.30 accede chi ha le iniziali comprese fra la lettera E e la O. Mercoledì pomeriggio (14.30-17.30) accesso riservato alle ditte. I cittadini, con cognome che comincia per lettera compresa fra P e Z vi accedono il giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30. Il sabato, fra le 8.30 e le 12, i privati fino alla L mentre, dal primo pomeriggio (13.30) alle 17, i cittadini con iniziale del cognome compreso dalla M alla Z. Fino a sabato 16 maggio l’area per la raccolta differenziata manterrà la suddivisione dei turni e degli orari elencati.