Piattaforma ecologica Cantù apertura straordinaria

La piattaforma ecologica di Cantù in corso Europa aprirà in via straordinaria per la raccolta degli scarti vegetali a seguito della manutenzione di aree verdi e dei giardini privati. Nello specifico vi potranno accedere: mercoledì 15 aprile dalle 14 alle 16.45 i cittadini con l’iniziale del cognome dalla lettera A alle E; giovedì 16 aprile nella stessa fascia oraria dalla lettera F alla L; stesso orario anche mercoledì 22 aprile e giovedì 23 aprile rispettivamente per le lettera dalla M alla Q e dalla R alla Z.

Apertura il sabato

Per i cittadini impossibilitati in settimana per comprovati motivi lavorativi, la piattaforma ecologica sarà aperta anche sabato 18 aprile dalle 8.30 alle 12.15 e dalle 14 sino alle 16.45.

