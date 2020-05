Piattaforma ecologica Cantù riapre lunedì.

Lunedì 4 maggio riaprirà la piattaforma ecologica in corso Europa. A stabilirlo è stato un provvedimento del sindaco Alice Galbiati, conformemente alle indicazioni del Governo in merito all’emergenza legata all’epidemia di coronavirus.

Gli orari di apertura e le modalità

Il provvedimento ha previsto un’apertura scaglionata dell’impianto. In modo particolare l’accesso sarà possibile nei seguenti giorni: martedì mattina dalle 8.30 alle 12.30 per i cittadini con iniziale cognome dalla lettera A alla lettera B; martedì pomeriggio dalle 14 alle 18 per i cittadini con iniziale cognome dalla lettera C alla lettera E; mercoledì pomeriggio dalle 14 alle 18 per i cittadini con iniziale cognome dalla lettera F alla lettera L; giovedì mattina dalle 8.30 alle 12.30 per i cittadini con iniziale cognome con la lettera M; giovedì pomeriggio dalle 14 alle 18 per i cittadini con iniziale cognome dalla lettera N alla lettera R; sabato mattina dalle 8.30 alle 12.30 per i cittadini con iniziale cognome dalla lettera S alla lettera Z mentre sabato pomeriggio dalle 14 alle 18 per i cittadini impossibilitati in settimana per motivi lavorativi.

Modalità d’accesso

Al centro di raccolta potrà recarsi un solo cittadino per nucleo familiare e per veicolo. Si potrà accedere esclusivamente con autovettura/veicolo intestata/o a privato cittadino e tramite CRS. Saranno fatte accedere un numero di utenze alla volta con il proprio mezzo concordato con la concessionaria del servizio in numero tale da garantire il distanziamento nelle fasi di conferimento: l’utente in autonomia dovrà scaricare i rifiuti nell’apposito container/piazzola di raccolta. Non è consentito sostare all’interno del centro di raccolta per nessun motivo terminati i conferimenti.

