Piazza Garibaldi palcoscenico di una campagna pubblicitaria FOTO

Nel pomeriggio di oggi, 14 luglio 2020, la curiosità di molti passanti è stata rapita dalla presenza di una troupe di una ventina di persone che ha scelto di girare una campagna pubblicitaria a Cantù.

Piazza Garibaldi palcoscenico di una campagna pubblicitaria

“Si tratta di un progetto per il gruppo Tod’s, in particolare per il brand Fay. L’idea della campagna è quella di unire un’anima urbana, per cui è stata scelta Cantù, ad un’anima più sportiva per cui ci sposteremo in un parco privato a Imbersago”, ha spiegato Lorenzo Majno, managing director della società della casa di produzione, The blink fish. Gli scatti sono affidati al fotografo, Francesco Vincenti, tra i registi Giacomo Boeri.

“Rapiti dalla bellezza di Cantù”

La giornata di riprese, iniziata intorno alle 15.30, che durerà circa due ore, prevede foto e video con protagonisti quattro modelli di cui due italiani e due stranieri. “Siamo stati rapiti dalla piazza di Cantù perché è un mix di modernità e di antico, era proprio quello che cercavamo. Via Dante e via Volta offrono degli scorci molto particolari, poi il campanile e le sedute con il disegno della piazza centrale più moderno. L’Amministrazione è stata super disponibile”.

Dove si vedrà la campagna

Inizialmente la campagna verrà riservata ai buyer da tutto il mondo. Sarà creato uno showroom digitale da parte del marchio per proporre le proprie collezioni, visto che a causa del Covid gli spostamenti sono molto limitati. C’è però la possibilità che il progetto diventi anche la campagna pubblicitaria del prossimo anno in digitale su canali Fay e poi sui quotidiani nazionali.