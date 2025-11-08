Piazza Italia riaperta con la nuova segnaletica per la sosta delle auto

Piazza Italia, a Olgiate Comasco, riaperta ai veicoli, dopo la modifica alla segnaletica orizzontale e la sostituzione delle griglie di aerazione.

I lavori

Proprio la rimozione delle vecchie e problematiche griglie ha richiesto, dallo scorso 3 novembre, la chiusura al traffico su tutta la piazza. Posato il nuovo materiale, il Comune ha deciso anche di ridefinire la regolamentazione della sosta dei veicoli. Nella mattinata di oggi, sabato 8 novembre, piazza di nuovo aperta al traffico.

La nuova segnaletica

Modificata la disposizione della ventina stalli di sosta, impedendo alle auto di transitare sopra le griglie di aerazione. I cubotti, già in precedenza presenti sulla piazza, sono stati spostati proprio a protezione delle griglie. “Con la nuova segnaletica garantiamo piú ordine – sottolinea il sindaco Simone Moretti – Dai 24 posteggi prima disponibili, ora si è passati a 20 ma con una migliore organizzazione”.

L’ultima parte del cantiere

Come precisa il primo cittadino, serviranno un paio di settimane di lavori per completare la sostituzione delle griglie di aerazione nella zona alta del comparto di piazza Italia.