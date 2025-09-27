Picchia la madre per soldi: arrestato 47enne

Picchia e maltratta la madre per soldi: arrestato 47enne di Alzate Brianza. L’intervento ieri, venerdì 26 settembre: l’accusa è di atti persecutori, estorsione, lesioni personali aggravate e violazione di domicilio ai danni della madre, una donna di 72 anni.

Le ha estorto denaro per 15.000 euro per comprare droga

L’uomo avrebbe ripetutamente e pesantemente minacciato e picchiato per anni la mamma fino a procurarle serie ferite al bacino, spaccato porte in casa a qualunque ora del giorno della notte, per ottenere soldi necessari (quasi 150 euro al giorno fino a 15.000 euro) per comprare cocaina.

I militari della Stazione Carabinieri di Cantù, grazie alla collaborazione della vittima hanno ricostruito anni di violenze e gravi maltrattamenti fino a ieri, quando hanno arrestato il soggetto, dando esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso la Procura della Repubblica di Como.

La donna che finalmente ha trovato il coraggio di denunciare attualmente si trova in località protetta, mentre l’arrestato è detenuto al carcere Bassone di Como.