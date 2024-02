Picchia un coetaneo e gli ruba la tracolla Louis Vuitton: denunciato 15enne

Nello stesso ambito dei controlli sul territorio della Compagnia dei Carabinieri di Cantù, i militari della Stazione di Appiano Gentile, a conclusione di alcuni accertamenti hanno denunciato in stato di libertà per rapina un 15enne.

La ricostruzione

Il minorenne, nel pomeriggio del 5 febbraio, in una zona boschiva compresa del Comune di Bulgarograsso, in compagnia di un coetaneo non identificato, si sarebbe appropriato con la forza di

una borsa di proprietà di un coetaneo, dopo averlo colpito violentemente.