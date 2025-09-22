Picchiano e insultano un agente per opporsi ai controlli: un arrestato e quattro denunciati. L’intervento è della Polizia di Stato di Como, nella notte tra sabato 20 e domenica 21 settembre.

Identificati cinque giovanissimi con precedenti

Cinque i soggetti identificati, tutti giovanissimi e con diversi precedenti di polizia per svariati reati. L’episodio è avvenuto a Como intorno alle 4 di domenica mattina: durante il servizio di controllo del territorio, una volante transitando a Como in Viale Roosevelt, ha notato due soggetti che si aggiravano a petto nudo brandendo delle bottiglie di vetro che tenevano in mano.

All’atto di procedere al controllo di polizia, i due, alla vista della volante, si sono dati alla fuga scappando in direzioni diverse. Durante il breve inseguimento a piedi un terzo individuo, identificato poi per un 18enne residente a Cantù, ha aggredito e trascinato a terra uno dei poliziotti, permettendo all’amico di proseguire nella fuga dal luogo. Immediatamente, con l’arrivo sul posto di altre volanti e di pattuglie di Carabinieri e Polizia Locale, il 18enne è stato messo in sicurezza, nonostante il sopraggiungere di ulteriori 4 soggetti hanno reso molto difficoltose le operazioni degli agenti. I quattro hanno iniziato a inveire contro i poliziotti, prendendo a calci l’autovettura di servizio e impedendo agli agenti di posizionare il 18enne arrestato all’interno dell’auto, che nel frattempo dava in escandescenza sferrando testate al vetro interno della cellula di sicurezza.

Portati tutti in Questura e identificati, i quattro sono stati denunciati in stato di libertà per resistenza, violenza, minaccia e oltraggio a Pubblico Ufficiale, mentre il 18enne trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del direttissimo che si terrà questa mattina.

La Polizia di Stato di Como ha arrestato per lesioni personali, resistenza, minaccia e violenza a Pubblico Ufficiale, un 18enne cittadino italiano di origini nord africane, residente a Cantù; denunciato inoltre, per resistenza, violenza, minaccia e oltraggio a Pubblico Ufficiale, altri quattro soggetti, tutti cittadini italiani ma di origini nordafricane: una 18enne residente a Lipomo, un 24enne tunisino residente a Cantù, un 17enne marocchino residente a Carate Brianza e un 18enne marocchino residente a Cantù. Le posizioni dei 4 soggetti denunciati sono già oggetto di valutazione della Divisione Polizia Anticrimine di Como.

L’agente aggredito ha riportato ferite giudicate guaribili con 14 giorni di prognosi.